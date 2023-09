Miguel López supo ponerle oficio a los bajos de su acordeón

“Migue”, como lo llamaban por cariño, el padre de 12 hijos estando metido en el campo familiar, destacó las satisfacciones que le ha dado su hijo Álvaro, quien se coronó Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata. “Álvaro es un maestro. Me alegra que siguiera la línea nuestra y entregara ese gran triunfo, que engrandece a la dinastía López”.

Después, el maestro pasó a hablar de su hijo Román, quien también toca acordeón. “Él grabó un buen disco con Silvestre Dangond, pero se enfermó. Se estaba poniendo flaco y decidió alejarse de la música. Es un acordeonero bueno y aspiro a que se corone Rey Vallenato. Ojalá, sea antes de que Dios me llame”.

Ese día la sonrisa se le escapó de sus labios, la tristeza entró en su cuerpo, y con sus dos manos se tapó los ojos tratando de que sus lágrimas no aparecieran, pero no pudo evitarlo. El hombre bueno y noble, el genial acordeonero, cayó en la trampa de la nostalgia.

Tras un momento de silencio retomó el hilo de la conversación y entró a contar cómo pasaba sus días después de haberse retirado de la música. “Vivo entre la casa y la finca de nombre ‘La Providencia’, o como algunos la llaman, ‘El Descanso’, a 20 minutos de La Paz. Siempre me gustó la agricultura y allá me siento feliz, rodeado de la naturaleza y de ratos de tranquilidad. Puedo decir que he tenido una vida grata. También, gracias a Dios se ha reconocido mi aporte y la de mi dinastía a la música vallenata”.