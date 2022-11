“Gratitud eterna a nuestros fans barranquilleros”: ex miembros de Menudo

Adriana Plata Nieto, es una de las fieles seguidoras del grupo Menudo, desde niña los respaldó, compró todos su LP y casetes, y se aprendió las canciones de memoria. Ella logró hace 40 años tomarse una fotografía con los tres integrantes de este reencuentro Menudo, y llegó a la prueba de sonido que realizaron la tarde de este jueves en el Salón Jumbo del Country.

“Hace cuarenta años me tomé una foto con los tres integrantes del grupo: Johnny, Ricky y Miguel, ellos vinieron a presentarse en el estadio Tomás Arrieta. La rueda de prensa fue en apartahotel El Golf, lógramos incluso entrar a la habitación. Yo tenía nueve años y me quedé muda al verlos. Mi mamá que trabajaba en EL HERALDO me ayudó a estar ahí y lograr la fotografía”.

Rememoró también que se sabía todas las canciones, compró todos los discos, los cuadernos los mantenía forrados con los rostros de los miembros de Menudo, al igual que las camisetas, los jeans, coleccionaba de todo lo relacionado a la icónica agrupación puertorriqueña.