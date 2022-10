Melissa Martínez, molesta por las noticias falsas sobre su vida personal

“Obviamente, me molesto mucho cuando leo cosas y sobre todo cuando las lee mi hermana… Estoy pensando en la posibilidad de que cada vez que lea alguna cosa referente a mí que no sea verdadera publicarla como ‘fake news’, para no ponerme a pensar que pa’ qué peleo con la gente…”, aseguró la presentadora.

Además, la empresaria sostuvo que es un dilema personal, pues no sabe si ponerse en esa labor o dejar que la gente comente sobre su vida personal.

"Yo no entiendo por qué hay que darle explicaciones a todo el mundo por cosas que le pueden pasar a cualquier persona”, dijo un usuario en la publicación de Melissa Martínez.