La historia de la película nació en pleno confinamiento por la pandemia en 2020. En su casa situada en las afueras de Londres, decidió organizar una clase de apreciación cinematográfica para su esposa, Claudia Vaughn, y sus dos hijas, que entonces tenían entre 10 y 15 años.

Allí, entre tantas películas, vieron el clásico de Alfred Hitchcock de 1959 North by Northwest en la que un hombre común y corriente se ve envuelto en una extraordinaria aventura de espionaje, y a sus hijas les encantó. “Entonces, pensé: ‘Quiero hacer una película así para mis hijas’”, expresa Vaughn.

En ese momento se puso manos a la obra y todo fue desencadenando en que cuatro años más tarde el público gozará de una nueva aventura de espías como lo fue Kingsman.

Adicionalmente, el director comentó que “mi principal motivación es simplemente contar una buena historia. Con Argylle, no intenté reinventar el género, sino darle un giro. Siempre dirijo como si fuera el espectador y pienso: "¿Qué me gustaría ver o no esperaría ver en esta escena?" Luego intento hacer eso, para que se sienta fresco”.