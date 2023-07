Tras el éxito de ‘Barbie’, Mattel confirma cinta sobre otro de sus juguetes

Pero eso no es todo, la empresa planea crear todo un universo cinematográfico en el que incluirá a líneas de juguetes como Hot Wheels, Masters of the Universe o el juego de mesa Rock 'Em Sock 'Em Robots, que estaría encabezado por Vin Diesel: “Vin está emocionado. Estamos trabajando en el desarrollo de un guión y todos estamos muy entusiasmados con él”, agregó.

Mientras esto sucede, Barbie la película le ha dado un nuevo aire a la empresa, levantando las ventas de sus muñecas y dando pie a nuevos productos.