Más del 60% de los colombianos tienen sobrepeso y obesidad

Paola Torres, es una barranquillera que sufrió de obesidad durante un tiempo, y gracias a un cambio de estilo de vida logró vencer esta enfermedad que, sin duda alguna le estaba generando grandes problemas de salud y autoestima. EL HERALDO habló con Paola, y nos dio detalles de su historia.

La mujer contó que siempre fue delgada y muy activa físicamente, segura de sí misma y nunca se preocupó por su peso, pues este, no era un problema hasta que tuvo a su segundo bebé.

“Después de mi primer embarazo quedé bien, mantuve mi contextura y peso ideal, pero con mi segundo embarazo quedé gorda, tenía obesidad grado 1 y Con el tercer bebé sí quedé en obesidad grado 2. La obesidad llegó a mí a la edad de 25 años”.

Las personas que sufren de obesidad, logran tener consecuencias psicológicas, problemas de relaciones interpersonales, baja autoestima, aislamiento, rechazo y en algunos casos, pueden auto agredirse, les da miedo tomar decisiones, hacer cosas nuevas, a no bajar de peso; lo que hace que se aumenten los niveles de cortisona, y esta es la emoción que más engorda.

Paola, a raíz de todos los cambios negativos que estaba teniendo su cuerpo, a nivel físico, metal y emocionalmente, decidió poner fin a esa enfermedad que tanto daño le hacía y hoy en día, comparte su historia con otras personas, con el fin de brindad ayuda y alentar a los que ya perdieron la esperanza y hacerle ver, que sí se puede.

“Hace tres años tomé la decisión de cambiar mi alimentación, buscar mucha información y estudiar sobre el tema para aprender a alimentarme de forma sana. Gracias a lo que iba aprendiendo, empecé a valorar mi salud, mi cuerpo, la fuerza de voluntad, y el amor propio, porque me repetía una y otra vez, no puedo seguir así. Me sentía muy mal, y este cambio para mí fue maravilloso. Hoy en día amo la nutrición, amo lo que hago, me hace feliz poder contribuir a cambiar vidas, enseñar a las personas cómo alimentarse, cómo tener motivación, y fuerza de voluntad. Después que logré vencer la obesidad, empecé a estudiar nutrición y dieta, voy por tercer semestre y ya ejerzo mi carrera, tengo varios testimonios de personas a las cuales he ayudado a vencer la obesidad”. Agregó Paola.