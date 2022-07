Thor regresa cargado de acción y mucho amor

El amor es un tema importante que está presente en toda la película, pero Waititi y su equipo son quienes, sin duda, aportan el trueno. “Thor: amor y trueno es parecida a Ragnarok en cuanto al tono y el estilo, pero queríamos redoblar la energía y la locura de los mundos y de las situaciones en las que ponemos a Thor, porque cuando estás en el espacio exterior con un vikingo, si aprovechas esta combinación increíble como motor de la historia, lo único que te limita es tu imaginación”.

Natalie Portman, que interpretó a Jane Foster en Thor, de 2011, y Thor: un mundo oscuro, de 2013, estuvo muy contenta de regresar al UCM. “Taika vino a mi casa a charlar porque hacía un tiempo que yo no estaba en Marvel. Cuando me explicó cómo Jane se convertiría en la ‘Poderosa Thor’, me fascinó pensar cómo sería esa experiencia. Trabajar en la película fue un desafío realmente emocionante porque hubo mucha improvisación”.

Esta nueva entrega también revela más sobre la relación entre Jane y Thor, y su separación, permitiendo que tanto Hemsworth como Portman exhiban su talento para la comedia. “Natalie estaba muy entusiasmada y dispuesta a cualquier tipo de colaboración, con un gran sentido del humor. Su personaje toma una dirección muy diferente, así que fue como un renacimiento. Ella estuvo más que dispuesta. Fue divertidísimo”, comenta Hemsworth.