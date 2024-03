María Paula Correa y su libro desde el corazón del Gobierno

Correa que en la actualidad trabaja en el Grupo Libra, un ecosistema de negocios que tiene presencia en más de 60 países, reveló cómo su madre, María Teresa Fernández, se constituyó en una figura inspiradora en la política.

Su progenitora nació en Cúcuta, pero debido a la violencia política del siglo XIX, muy temprano junto a su familia se radicó en Barranquilla, así que solamente tiene recuerdos de Barranquilla, es 100 % barranquillera, en su forma de ser y de hablar.

“Ella es una apasionada de los temas políticos, y una conservadora. En mi casa era chistoso porque mi papá era liberal y mi mamá conservadora, así que se imaginarán las largas tertulias, pero ella era la más activa. Hablando ahora con ella me contó una anécdota que no puse en el libro, en la que un hermano suyo con solo 10 años, se robó el carro de su casa y se fue al aeropuerto a recibir a Laureano Gómez al aeropuerto”.

María Paula explica que sin tener ninguna cercanía con el poder político, ni ningún apellido importante, logró abrirse paso en la política trabajando desde la base. “Mi mamá leía los periódicos, veía noticieros, y yo me interesaba mucho por la actualidad política y le fui tomando cariño a ese mundo. El libro pretende inspirar a los jóvenes, yo digo siempre, inspirar no solamente a mujeres, sino también a hombres, a que sí se puede, a que una persona como yo simplemente tocando puertas puede ir ascendiendo, yo no soy de apellidos, simplemente aproveché las oportunidades. Este libro es un manual de liderazgo”.