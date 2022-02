María Liz no para de enamorar con su canto

María Liz sigue enamorando con su voz, refleja madurez pese a que solo tiene 12 años. La cantante nacida en Soledad, Atlántico, se muestra bastante orgullosa por el momento que vive en su hasta ahora corta, pero productiva carrera musical.

Culpa tuya o culpa mía, así se llama el más reciente sencillo de la ganadora de La Voz Kids 2021. Canción que compuso en compañía de Mango y Nabález, y que relata vivencias de la cotidianidad de las relaciones de pareja.

Un tema en el que refleja todo su estilo musical, el que le agrada: el Regional Mexicano y el Popular.

“A mí siempre me ha gustado muchísimo la Música Popular y la Norteña, si le quitamos la batería, quedaría la popular. Yo le incluí este instrumento a la canción y quedó un ritmo diferente, ya que tiene requinto y trompeta; le dimos un toque incomparable”, comenzó a decir la artista en una charla amena con EL HERALDO.

Manifestó que el proceso creativo de la melodía fue bastante particular, debido a que “cada uno iba aportando ideas, no teníamos como todo definido, sino que iba fluyendo. La verdad es que me encantó y sé que a todos les va a gustar mucho”.

Aunque la problemática que se refleja en su tema aún no la ha vivido, María Liz relata que los episodios y peleas que ve en las telenovelas fue un punto de inspiración a la hora de darle vida a este nuevo proyecto.

“Esto le pasa mucho a las parejas, pero bueno, esas cosas aún no las he vivido, pero sí las he visto en la televisión y situaciones que pasan en la vida real, que las parejas se separan y dicen: ‘que fue culpa tuya, que fue culpa mía’, pero al final es de los dos, porque las relaciones son de dos. Quisimos hacer algo como si estuviéramos en un concierto; el tema lo hicimos como si lo fuera a cantar la gente”.

La canción fue estrenada este jueves y ya cuenta con buenas reproducciones en YouTube. La melodía tiene sonidos frescos y juveniles, que deja en evidencia el progreso y madurez de la pequeña artista soledeña.

“A mí siempre me han dicho que soy muy madura para mi edad,la mayoría de mis canciones son de amor y desamor, son cosas que pasan y veo en mi barrio, espero que la reciban con cariño”, dijo sobre la apuesta que hace de la mano de la disquera Universal Music Group.