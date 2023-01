Marcelo Cezán reveló que le guardó resentimiento a su padre: ¿Por qué?

Según el actor, su progenitor nunca lo apoyó en su carrera de fútbol pese a que desde pequeño, Cezán mostró su talento en este deporte, por lo que le guardó resentimiento hacia él.

“En el momento clave de mi carrera como futbolista (…) mi papá me dice que no voy a ser futbolista que el fútbol no es para mí”, explica Gómez, quien había iniciado su proceso con el Deportivo Cali en ese entonces.

“Yo guardé una rabia contra mi papá durante años y yo se la sacaba en cara”, expresó Marcelo.

Además, contó que por esta situación cayó en una profunda tristeza y pensó en atentar contra su vida. Tiempo después, buscó ayuda profesional para sanar y perdonar a su papá.