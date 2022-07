Manuel Patrocinio, un legado poético de 104 años

El baranoero afirma que fue a la escuela por su madre, quien preocupada por su futuro, quiso brindarle la educación que había en el momento.

“A pesar de ser el benjamín de la casa, mi papá me quería tener en el monte, hasta que un día mi madre le dijo: mi hijo no va más para el monte, yo me lo llevo para la escuela”.

Cuando cursaba segundo de primaria, un profesor lo “descubre” al verlo declamar un poema propio, desde entonces, se fue dando a conocer como un joven enamorado de la poesía.