Maite Perroni posa embarazada y cuenta detalles de su nueva faceta como mamá

Además, contó cómo se enteró de su estado de embarazo durante la planeación de su boda. “Estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta (…) Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo. Recuerdo que dijo: “toma, háztela, no pierdes nada”. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo”, relató.

Aunque se desconoce con exactitud cuántos meses de gestación tiene la actriz y cantante, se conoció que Perroni está a la espera de una niña.