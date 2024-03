“Siempre serás el amor de mi vida”: Luly Bossa recuerda a su hijo con video

“Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para la funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda, por favor oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que uno se debe ir antes que los hijos”, dijo la actriz en medio del llanto.

Este jueves 14 de marzo, cinco días después del fallecimiento, Luly Bossa compartió en Instagram un conmovedor video en el que se le ve dándole muchos besos a su hijo en la mejilla y las manos. Las imágenes fueron acompañadas con un emotivo mensaje.