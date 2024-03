Luly Bossa cuenta que le tocó hacerle cacería por redes al papá de Ángelo

Cabe señalar Ángelo tenía 19 años de edad y padecía una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, una afección que afecta todos los músculos del cuerpo provocando un deterioro progresivo, lo que dificultaba la movilidad.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos... Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio. A veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, afirmó Bossa durante una entrevista con la revista Vea en 2021.

Este lunes, la actriz despidió a su hijo en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en el norte de Bogotá, a la que asistió solamente su círculo familiar más cercano. Poco después del entierro, publicó un doloroso mensaje: “¡Cómo no me di cuenta de que estabas tan cansado, Ángelo mío de mi alma!” Estas palabras causaron de inmediato despertó la reacción de decenas de personas con mensajes de apoyo para la artista, en muchos de los cuales le expresaban que no debía sentir culpa alguna, pues había sido una gran mamá.