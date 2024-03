Luis Marín, una vida llena de pincelazos y aventuras

En ese punto orientado a su interés particular por las matemáticas y la geometría se combinaron con el arte, permitiéndole ver un universo que posibilidad en el que todo conectaba.

“Tengo clarísimo que el Dibujo Técnico era un área de estudio que para muchos fue un sufrimiento, pero para mí no, me gusta el tema de seguir reglas y trabajar con secuencias, evidentemente porque para mí las matemáticas eran sencillas”.

Pese a todo el gusto que desarrolló Marín por este tema, salió del colegio y decidió estudiar Administración de Empresas, profesión que le permitiría tener la experticia necesaria para lo que la vida le tendría preparado.

“Al terminar la Administración de Empresas me olvidé del arte, o digamos que lo tenía ahí como en un segundo plano, tanto así que emprendí, pero lo hice vendiendo pulpas de frutas, con lo cual duré casi una década en la industria”, rememora Marín desde su estudio ubicado en el norte de Barranquilla.

Durante todo ese proceso desarrolló habilidades específicas para la composición de empresa, direccionamiento de equipos, contabilidad e incluso marketing, las cuales orientaría seguidamente a su trabajo con el arte.

“El tema con las pulpas de frutas iba bien, había crecido y las cosas funcionaban, pero sentía que me faltaba algo, y ese algo indiscutiblemente era el arte, esa realmente era mi pasión y la había olvidado por un tiempo”.