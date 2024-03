Los ‘Secretos de un escándalo’ que llegan al cine

“Estaba completamente intrigado por el guion y comencé a hablar con Natalie sobre el personaje de Elizabeth Berry, las formas en que juega con suposiciones y proyecciones que la gente haría sobre Natalie Portman, ella misma una actriz, interpretando a una actriz, y quién podría ser la mejor elección para interpretar el papel de Gracie Atherton-Yoo”, dice el director.

“Y no pasó mucho tiempo antes de que pensara en Julianne Moore para ese papel. Julianne leyó el guion y pensó que era tan convincente, complejo y matizado, y ella y Natalie nunca habían trabajado juntas en una película antes. Así que fue una oportunidad increíble tener a estas dos mujeres increíbles compartiendo una película como esta”.

Moore quedó enganchada en el momento en que leyó el guion, su interés picado por el bono de trabajar con una compañera ganadora del Premio de la Academia a la que había admirado desde lejos durante mucho tiempo.

“Todd dijo: 'Natalie Portman me envió el guion, y ella está interpretando a Elizabeth'. Ella es alguien a quien siempre he admirado tanto. Es simplemente extraordinaria. La conocía un poco socialmente y siempre me encantaba hablar con ella”, dice Moore. “Pero no creo que estuviera preparada para lo maravillosa que sería, lo fácil que sería, y lo genial que ha sido nuestra conexión en esto. Es simplemente un sueño como actriz y como persona”.

“Trabajar con Julianne fue increíble. La he admirado durante tanto tiempo, y especialmente su trabajo con Todd”, Portman hace eco. “He sido una gran fanática de Todd desde siempre, y sus colaboraciones con Julianne siempre han permanecido en mi mente. La escena del espejo donde ella me enseña a maquillarme es absolutamente uno de los puntos destacados de mi carrera. Su perspectiva fue tan genial, y, por supuesto, Julianne es la perfección”.