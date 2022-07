Los Hermanos Lebrón: 55 años de pura ‘Salsa y Control’

Me voy de viaje es la canción escrita por Ángel con la que los Hermanos Lebrón celebran sus 55 años de carrera profesional. El tema cuenta con una versión salsera y otra en bolero. La musa para escribirla le llegó en Bélgica, a las afueras del hotel donde se hospedaban previo a una presentación.

“Salí a fumarme un cigarrillo y me encontré a un señor que me dijo que quería tomarse una foto conmigo, accedí y luego nos pusimos a conversar. Empezó a contarme su historia, me dijo que era colombiano y que llegó a Bélgica a buscar trabajo y lo consiguió con una buena empresa, allí le habían prometido traer al resto de su familia al año siguiente, pero luego la empresa se fue a la bancarrota y el señor se quedó sin trabajo y lejos de su familia”.

Tras escuchar la triste historia ambos se fundieron en un abrazo y lloraron. “Lleva 20 años sin ver a su esposa e hija, eso me inspiró a hacer esta canción, con la que sé muchos migrantes se identifican”.

Finalmente, dijo que quiere hacer música hasta el final de sus días. “La música nos corre por la sangre y es algo que se lleva para siempre, así que nunca he pensado en el retiro. Esto es tan cambiante, que hace tres semanas me dio un infarto y me operaron del corazón y la semana pasada ya estaba en la tarima tocando, la música es mi verdadera medicina”.