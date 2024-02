Los cambios que permitieron tener una Guacherna más organizada

A su turno, Gabriel Marriaga, del Cumbión de Oro, manifestó que para ellos, que llevaban la preocupación de salir demasiado tarde, la cosa mejoró.

“Nosotros teníamos el puesto 107, y creíamos que saldríamos a las once de la noche y no nos vería nadie, pero a las 7:40 p. m. ya habíamos dado el primer paso, eso nos sorprendió porque hace muchos años no teníamos una Guacherna tan organizada”.

Personalmente, Marriaga dice que no vio baches y que también fueron los mismos comentarios que recibió del público, y que espera que para la Batalla de Flores sea igual, priorizando los tiempos y la cultura.

Por otra parte, Brianny Velázquez, del Garabato Libre, arrancó diciendo que el año pasado a ellos en particular les fue muy mal, salieron tarde y ya había muy poca gente, por lo que su esfuerzo fue poco visto.

“A pesar de lo del año pasado, esta vez todo cambió, todo fue ameno, sobre todo participar porque la gente es capaz de disfrutar de todas las expresiones culturales, además de que terminó temprano”.

Sin embargo, Brianny también aprovechó para decir que es importante revisar algunos grupos que van sin muestras culturales, sino con expresiones de jolgorio, para ver si eso es válido o no en el desfile.