Los amores de Lisandro Meza y la Niña Luz: una historia de 66 años

"Eso me daba mucha rabia, pero me contenía", dice la Niña Luz.

Le agradece a Dios que siempre cuidó de Lisandro, el hombre que la enamoró en medio de una fiesta popular de la que ella era una de las organizadoras y para ese entonces las llamaban procuradoras.

'Yo pasé por la plaza y me dicen que él me quedó mirando y después le dijo a uno de mis hermanos que estaba enamorado de mí, pero yo no presté atención porque no me gustaba. A mí no me gustaba el acordeón y yo le decía a mis amigas que no me molestaran con él porque Etilvia, una de ellas, me decía que yo me iba a casar con un piñalero y yo les decía que para casarme con un piñalero mejor me quedaba y mira que me casé con Lisandro y estuvimos juntos 66 años", narró la Niña Luz en medio de una sonrisa al pie del féretro que permanece en la sala de su casa del barrio El Progreso en el municipio de Los Palmitos.