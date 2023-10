“Lo más desafiante de MasterChef fue mostrarme como soy”: Carolina Acevedo

R.

Me dijo eso, y la verdad lo que yo le dije fue súper auténtico, porque a veces ni yo misma me entiendo, no puedo pretender que el país lo haga, o ella lo hiciera. Yo creo que todos nos morimos sin entender quiénes somos realmente, entonces pues si ella me dijo eso y nunca me entendió; bueno, yo tampoco me entiendo, ¿sabes? No fue una respuesta mala onda, sino es de verdad. Yo sé que respondo de una manera rápida y sin filtros, pero es real, así soy yo. Y te repito si yo no me entiendo, ¿cómo me van a entender las demás personas?