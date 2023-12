¿Cuántos años tiene el cantante Lisandro Meza?

Este hombre, que tiene siete hijos con Luz María Domínguez (La Niña Luz), recibió en 2018 la corona que lo acreditó como rey del Festival Vallenato.

“Me siento dichoso de que por fin se me haya hecho un reconocimiento ante el pueblo vallenato como Rey del Acordeón. Le agradezco inmensamente a Carlos Vives, quien se acordó de todos los juglares y me honró con esa corona. Se me salieron las lágrimas, porque siempre había soñado con un momento así”, dijo Meza a EL HERALDO en ese momento.

El juglar sabanero, de 86 años, nació en el corregimiento El Piñal, jurisdicción de Los Palmitos, Sucre, en 1937.