Lianette Certain apoya el arte para el talento joven

Pero el legado de estos artistas no se quedará en las paredes de la residencia. Lianette Certain asegura que las obras creadas durante su estadía no solo serán expuestas en su morada, sino que viajarán por el mundo a través del museo itinerante de la fundación, llevando el arte colombiano a nuevos públicos en Europa, Asia y Latinoamérica.

“Todos nuestros residentes deberán donar una obra que realicen durante su estadía en la finca, esta pieza hará parte de una colección itinerante que tiene diferentes destinos de exposición”, explicó.

La Fundación Cergui no solo es un hogar temporal para los artistas colombianos, sino también un puente hacia la internacionalización y el reconocimiento global del arte colombiano. Con cada pincelada, cada exposición y cada intercambio cultural, esta iniciativa busca llevar el nombre de sus talentosos artistas a nuevos escenarios y destinos.

