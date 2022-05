Leonor Espinosa, premiada como la mejor chef femenina del mundo

Espinosa, que lleva 15 años innovando en el mundo gastronómico pese a haber trabajado hasta los 35 como ejecutiva de publicidad y haber aprendido sola a cocinar, celebra en sus creaciones la riqueza de la biodiversidad de su país, buscando recuperar los conocimientos alimentarios ancestrales y las técnicas culinarias de pueblos indígenas y afrocolombianos.

“Uno no empieza pensando en lo grande que va a hacer, solo en hacerlo muy bien. Este reconocimiento y todos los que he recibido han sido el resultado de un trabajo investigativo y social con comunidades étnicas rurales, con quienes hemos podido narrar la historia de una cocina colombiana diversa, que ratifica que somos un territorio con mucha riqueza”, expresó la chef a EL HERALDO.

A través de su fundación Funleo, creada en 2008, apoya también el desarrollo de comunidades rurales de su país y ayuda a que pequeños productores lleguen al mercado, además de proporcionarles espacios para educación, nutrición y turismo.

Este trabajo ya le había valido otro importante reconocimiento en 2017, cuando ganó el Basque Culinary World Prize, galardón para proyectos que impulsan mejoras en el mundo a través de la gastronomía.

‘Leo’ creció y se formó en Cartagena y es reconocida como embajadora del realismo mágico culinario.

En sus manos “mágicas” y en su sazón la cocina tradicional recibe un tratamiento poético y completamente innovador.

El menú de Leo tiene sabor a mar, a montaña, a páramo, a selva y a manglar y en él destacan ingredientes como las hormigas cabezonas y los gusanos mojojoy de los bosques húmedos, la pulantana del desierto y el cacay de los Andes.

En 2020, la chef recibió también el Estrella Damm Chefs’ Choice como parte del único galardón votado por chefs latinoamericanos para honrar a un compañero que tiene un impacto positivo en la escena de restaurantes.

Actualmente su restaurante ocupa el puesto 46 en The World’s 50 Best Restaurants y el 14 en The Latin America’s 50 Best Restaurants,