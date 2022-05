“Este reconocimiento honra a Colombia y a mi labor culinaria”

La cocina colombiana continúa enriqueciéndose de grandeza. Muestra de ello la ha dado la cartagenera Leonor Espinosa, que este martes fue nombrada como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2022, un reconocimiento que es otorgado por la lista The World’s 50 Best Restaurants (Los 50 mejores restaurantes del mundo).

Con este galardón se convierte en la tercera mujer latina en estos últimos tres calendarios que logra quedarse con esta distinción. De esta manera, sucede a la peruana Pía León en 2021 y a la mexicana-estadounidense Daniela Soto-Innes en 2019 (en 2020 no se otorgó el premio).

Espinosa es propietaria del restaurante ‘Leo’, ubicado en el barrio Chapinero, de Bogotá. El establecimiento ocupa el puesto 46 en The World’s 50 Best Restaurants y el 14 en The Latin America’s 50 Best Restaurants.

En esta lista figuran los 50 mejores restaurantes del mundo elaborada por la empresa William Reed Business Media del Reino Unido. Reúne en su panel a más de mil expertos culinarios encargados de evaluar la gastronomía global, entre los que se destacan periodistas gastronómicos, chefs y gourmands (aficionados por la comida). Su entrega es anual y habitan premios para personas y restaurantes.

En diálogo con EL HERALDO la chef costeña sostuvo que este logro es un reflejo de sus acciones y elecciones en el oficio.