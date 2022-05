“Este reconocimiento ratifica que elegí el camino correcto”: Leonor Espinosa

“Uno no empieza pensando en lo grande que va a hacer, solo en hacerlo muy bien. Este reconocimiento y todos los que he recibido han sido el resultado de un trabajo investigativo y social con comunidades étnicas rurales, con quienes hemos podido narrar la historia de una cocina colombiana diversa, que ratifica que somos un territorio con mucha riqueza”, expresó la chef a EL HERALDO.

Espinosa también ha recibido en el 2017 el Basque Culinary World Prize, un reconocimiento mundial otorgado por la Basque Culinary Center y Gobierno Vasco para personas cuyos proyectos han mejorado las condiciones a través de la comida. Ese mismo año fue nombrada la Mejor Chef Femenina de América Latina. En 2020 recibió el Estrella Damm Chefs’ Choice como parte del único galardón votado por chefs latinoamericanos para honrar a un compañero que tiene un impacto positivo en la escena de restaurantes. Actualmente su restaurante ocupa el puesto 46 en The World’s 50 Best Restaurants y el 14 en The Latin America’s 50 Best Restaurants.

“Este premio lo recibo con mucho alborozo porque ahora mi voz se podrá escuchar un poco más, lo que me permitirá continuar fundamentando la gastronomía como un instrumento imperante en la generación de bienestar socioeconómico, sobre todo en países en desarrollo", afirmó la chef Leonor Espinosa.