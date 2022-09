Las respuestas de la ciencia, al alcance de todos en Caribe Fit

El evento en el que confluyen salud y bienestar está próximo a realizarse en la ciudad. Este viernes y sábado los habitantes podrán disfrutar de invitados del más alto nivel en la comunidad fitness.

Con la clara intención de entregar información veraz a miles de internautas en tiempos de virtualidad, Endocrino Rosero –como se hizo popular en redes sociales– comenzó a compartir todo su conocimiento relacionado con los aspectos nutricionales. Su premisa es contundente: “Comer sano no resulta costoso. Sencillamente hay que evitar los alimentos ultraprocesados”.

“Existe un tema cultural que resulta muy complejo y es que romantizamos una serie de bebidas o productos que figuran en el mercado. Los relacionamos con nuestras nostalgias y nos han metido en la cabeza que para ser felices necesitamos chocolates o gaseosa”, expresó Rosero, quien es médico internista y endocrino.

“La gente debe saber que los alimentos y los cuerpos tienen una relación fijada por la geografía. Ejemplo: existen nativos indígenas que no tienen acceso a las verduras ni a las frutas que se venden en supermercados, pero se mantienen sin sobrepeso y no tienen ningún problema cardiovascular”, explicó.

Rosero hace énfasis en que el concepto de “saludable” no debe enfocarse por fuera de las expectativas realizables. “Si alguien necesita comer frutas, puede resolver comprando las que están en cosecha. A quien no le alcance para una manzana importada, puede resolver con una mandarina o un banano. El cuerpo funcionará bien mientras no primen en el aparato digestivo los preservativos y otros agentes tóxicos”, concluyó.