Las historias de migrantes se apoderarán de El Caribe Cuenta

El venezolano Romer Peña ha sido un verdadero migrante que contará su historia en medio de este festival. Este cuentero migró desde Caracas hasta Barquisimento, estado Lara, donde siente que es. En 2014 llegó a Barranquilla por primera vez y luego empezó a recorrer el mundo.

“Yo vivía en un barrio popular en Barquisimento al lado del aeropuerto, y a los 16 años empecé a recorrer el mundo, me subí a un avión, algo que desde niño parecía un sueño, pero lo logré, he recorrido el mundo con mis cuentos y ahora vivo en México y quiero seguir traspasando fronteras”.

Romer contó que para él ha sido muy difícil ser migrante y que se apoya con las sonrisas que se encuentra en el camino. “Eso para mí es lo mejor que me puede ocurrir que alguien me regale una sonrisa tras escuchar mis historias, porque esto de ser migrante nos es fácil, te toca convertir tu casa en una maleta y con ella llevarla por el mundo. Barranquilla ha sido el lugar donde mejor me he sentido acogido y no lo digo por estar aquí, sino porque el calor humano que me ofrecen es único y me encuentro mucha gente por el mundo que me recuerda porque me vio aquí en Barranquilla”.