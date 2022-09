“Saqué adelante a mis hijos con la música”: participante de La Voz Senior

Previo a su audición, Navarro contó algunas experiencias de su vida personal. Entre ellas, señaló que una de las que más le marcó fue la muerte de su pareja, como consecuencia del cáncer.

“El esposo mío fue un hombre muy bueno, él era director de música, los primeros pasitos en la música fueron con él y ya cuando quedé viuda a mí me quedaron 6 hijos. A los 15 días de haberse muerto, conseguí un trabajo para Europa de 6 meses y yo miraba a los niños y me daba mucho pesar y yo no los quería dejar. Le pedí a Dios para que pudiera salir adelante con ellos, ya empecé a trabajar en la música, así profesionalmente en estaderos en Medellín”, indicó la participante durante su entrevista con la presentadora Laura Acuña.

Asimismo, Navarro expuso que aunque por la crisis económica que vivió en ese entonces, no pudo darles una carrera profesional a sus hijos; sin embargo, “los sacó hasta bachiller”.