“La vida debe ser una completa Sabrosura”: Gabi Arenas

Por muchas responsabilidades que tenían, la casa era la casa, y al crecer les tocó enfrentarse a la crudeza de la realidad, aunque Gabi anuncia que llegó al mundo real bien preparada.

“La dinámica del almacén de telas cambió, ya las cosas no eran como antes y salimos a buscar trabajo. Recuerdo que comencé vendiendo bolsos de cuero, y me iba bien, ganaba por ventas y eso me gustaba, hasta que un día me puse a pensar: Y si yo misma armo los bolsos y los vendo; y así arranqué”.

Así comenzó, consiguió un proveedor que le fió el cuero y como no tenía diseñador, ella misma se ponía a pintar como quería los bolsos para su marca. “Nunca se me va a olvidar la creatividad que desarrollé en ese momento, el saco de cuero no se vendía y había que adornarlo, pero como no tenía yo misma pintaba con checas, tapitas, estropajo, lo que encontrara y a la gente le gustaba y se los llevaba”.

Con el paso del tiempo el tema de la marroquinería fue creciendo, la clave para ella no gastar de más ni endeudar por fartedades, una que le ha funcionado hasta hoy.

Por su esfuerzo sus hijos tuvieron mejores oportunidades en la vida, uno de ellos, José, apasionado por la cocina compró un restaurante en Cartagena, pero a los meses le tocó irse el país y dejó a cargo a su mamá.

“Yo no sabía nada de gastronomía, pero me tocó aprender y me metí primero como empleada, nadie sabía que era dizque la jefa, pero era para ver cómo se movía la cosa por dentro, y me enamoré del sector del servicio”.