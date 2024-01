La tradición carnavalera reinará en el matrimonio de Valeria Abuchaibe

En diálogo con esta casa editorial Valeria Abuchaibe contó su historia de amor al lado de Roberto Cepeda. “Nos conocimos hace siete años en Bogotá, yo estaba terminando mis estudios, nos presentaron en una rumba, él me sacó a bailar, pero yo no estaba pensando en amores, pues acababa de salir de una relación, y todo quedó hasta ahí. En pandemia me escribió por Instagram, me dijo que era para un tema laboral, pero esa fue la excusa, me invitó a comer y todo empezó a fluir”.

‘Yeya’ como amante del Carnaval, siempre soñó con salir de la iglesia y tener una muestra de la fiesta que hiciera alusión a la tradición. “Mi sueño siempre ha sido casarme en horas del atardecer, me encanta el sunset, de hecho, en Cartagena hay unos sunsets divinos. Siempre había soñado con casarme en la playa, por eso quería que fuera a las cuatro de la tarde”.

Sobre su vestido de novia dijo que fue creado por Amalín de Hazbún, quien duró seis meses creándolo. Mientras que la decoración correrá por cuenta de Mary Cueter quien se basó en colores tropicales sugeridos por la reina.

“Yo le contaba a Roberto que mi sueño más grande siempre fue haber sido reina del Carnaval de Barranquilla y después casarme, entonces ya van dos sueños cumplidos”.