La Segura preocupa a sus seguidores: “no estoy pasando unos buenos días”

Sin embargo, decidió no dar mayores detalles de su situación y aseguró que compartirá su historia, una vez se encuentre estable emocionalmente.

“Tampoco les voy a contar de ha mucho porque he estado así, porque no quiero. Más bien si en algún momento después de toda la ayuda que me están brindando, pues logro salir como de esto. Se los contaré como testimonio, para que sepan que no están solos y que todos en la vida pasamos por cosas”, expresó.

Finalmente aseguró que está poniendo de su parte para superar este momento difícil de su vida. “Estoy viva que es lo importante, no estoy de lo mejor posible emocional ni mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo. Uno se tiene que ayudar, levantarse a veces y poner su granito de arena, como sea y seguir adelante. De eso se trata la vida”, concluyó.

Recientemente La Segura había contado que estaba atravesando altibajos en su vida y aseguró que “una de las cosas más difíciles es tener que fingir en redes sociales que está bien por el miedo al qué dirán”.