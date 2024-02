La reina Melissa y sus viudas despiden a Joselito

Con voz firme pero cargada de emoción, la reina se une al coro de lamentos, gritando con fervor: "¡No te vayas, Jose, por qué te nos fuiste!".

Algunos se sumaron al grito de súplica, expresando su deseo de que Joselito regrese para seguir llenando de alegría las calles de Barranquilla.

La soberana parecía no poder avanzar, el cariño de los espectadores la arropó. Hay quienes cumplieron su deseo de capturar una fotografía que les quedara para el recuerdo y otros que solo pudieron extender sus brazos para saludarla de lejos.

Se desmaya, grita, llora y junto a ella, varias mujeres que también creían en el amor eterno de Joselito.

"Ay, Jose, se me acabó el Carnaval, levántate. Me dejaste con este poco de deudas y viudas descaradas. Díganme que no es verdad, que todavía podemos bailar".