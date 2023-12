Presentadora Alejandra Serje denunció nueva modalidad de robo en Bogotá

Lo peor de la situación, según dijo Alejandra Serje, es que nadie le quiere responder a Kathy Molano por el hurto de su carro.

“Han pasado ya algunas noticias, no hay respuesta. La triste noticia es que todo el mundo se lava las manos, y que donde mi amiga no tenga la camioneta asegurada se la roban. (...) No estamos en nada, estamos pagando por un servicio que al final no va a responder”, concluyó.