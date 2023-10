La Pasarela Rosa que seguirá la lucha por el cáncer de mama

La reina del Carnaval de Barranquilla 2024, Melissa Cure, será una de las grandes invitadas a la pasarela, un evento que no marca para ella uno más en su agenda, pues conoce de la importancia que representa para todos aquellos luchadores este tipo de conmemoraciones.

“Me parece una iniciativa clave y fundamental para poder desarrollar un poquito más el tema de la autoestima, el tema de confianza personal, en este caso, de estas luchadoras, de estas guerreras, quienes van a ser las mismas que van a desfilar esta pasarela. Me hace sentir feliz”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

El rey Momo 2024, Juventino Ojito, también integrará el evento. “Hacer parte de esta iniciativa me llena de satisfacción de poder aportar mi granito de arena y poder contribuir de la mejor manera que pueda hacerlo para que sea todo un éxito y para que realmente pueda llenar expectativas”.

El egresado de la Universidad Autónoma del Caribe y hoy un exitoso actor del cine y la televisión Mauricio Cújar será una de las celebridades invitadas.

“En mi vida, primera vez que voy a desfilar en una pasarela, yo nunca lo he hecho, pero cuando me llamaron no dudé en decirles que sí. Dije que me quedaba para ser parte porque es un orgullo pertenecer a esto”.

