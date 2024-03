En el Día Mundial del Síndrome de Down, ONU llama a acabar con estereotipos

En la página de las Naciones Unidas describe al síndrome de Down como una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

Señalan que entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos tienen síndrome de Down a nivel mundial.

El síndrome de Down lleva el nombre de John Langdon Down, un médico británico que identificó por primera vez el síndrome, detalla la Sociedad Canadiense del Síndrome de Down.

En los primeros años del siglo XX, los médicos daban como diagnóstico que los afectados vivieran menos de 10 años.

Pero ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años, describe la página de la ONU.

Igualmente, es un trabajo entre los médicos y cuidadores para ofrecerles una buena vida con chequeos regulares, vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades.