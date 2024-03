La nueva jugada de Carmelo Valencia es ahora desde la moda

Con el mismo enfoque y pasión que lo caracterizaban en la cancha, ‘Tutunendo’ decidió lanzar su propia marca de ropa en agosto del año anterior. Un proyecto que deseaba materializar hace tiempo atrás.

“Es un tema que tengo en la cabeza desde hace más o menos 15 años porque siempre me ha gustado vestir bien, creo que tengo un estilo propio, es sobrio, no me gustan los colores tan fuertes. Siempre dije que iba a emprender cuando tuviera el espacio para que pudiera salir un buen proyecto”, expresó en diálogo con EL HERALDO.