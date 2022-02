La mujer de los sueños de Obregón, imagen del XVI Carnaval de las Artes

El periodista y director del Carnaval de las Artes, Heriberto Fiorillo consigna en su libro La Cueva: Crónica del grupo de Barranquilla que, al otro día, un albañil llegó al bar y preparó la pared para que el ‘matador’ entrara en la arena con el pincel apretado en la boca, se encaramara sobre un improvisado andamio de mesas superpuestas y en pocas horas le diera vida a la mujer de sus sueños.

La parte izquierda del fresco, de acuerdo con la investigación de Fiorillo, representa un busto de mujer que participaba del hieratismo de los maniquíes y, en sus jugosos labios, una especie de sonrisa espectral que centellea como una fugacidad de relámpago. En el lado derecho, el verde, la referencia a la naturaleza, la vegetación, la botánica, la alusión a las flores cultivadas en el jardín de la febril imaginación de uno de los más vitalistas del Grupo de Barranquilla.

Desde entonces esa exótica ‘Monna Lisa’ del trópico, fraguó su propia revolución silenciosa desde allá arriba, obsesionando a todos y cada uno de los clientes de La Cueva con sus senos al natural y su mirada fija.

De acuerdo con Heriberto Fiorillo, Alfonso Fuenmayor, uno de los acérrimos cofrades de La Cueva, señaló que lo primero que hacían aquellos cazadores, intelectuales, obreros y la clientela completa al ingresar a La Cueva“era echar un vistazo al fresco de Obregón. Y era, también, lo último que se hacía”.

Quizás esa bella mulata allí en medio de hombres que bebían solos no era más que la representación de la nostalgia, del anhelo por la compañía femenina en medio de un bar en donde está colgado un cartel que reza: “Señora: Si no quiere perder a su marido, no lo deje ir a La Cueva”.

La carabina del Toto

Como La Cueva es una enorme madriguera en donde no paran de entretejerse las historias, cuentan los que vivieron y se gozaron el cuento que el Toto Movilla, en venganza por una chanza pesada que le jugó Obregón, tomó su carabina y le propinó dos tiros al fresco. Obregón se negó a restaurar el cuadro y los tiros siguen allí a la vista de todos, como si hubiesen sido concebidos como parte de la misma obra.

