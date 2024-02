La Múcura, un legado para las nuevas generaciones del Carnaval

Una de las integrantes de este grupo folclórico es la señora Rosalba Mayoral Palencia, quien a sus 85 años de edad no deja de bailar y gozar la fiesta que representa a los barranquilleros. Con una sonrisa, con el orgullo de tener su edad, esta mujer describe al Carnaval como su motivación para seguir bailando hasta que la vida se lo permita.

“Para mí el Carnaval es una belleza, vivo orgullosa de esta fiesta. Es un sueño seguir bailando a esta edad y estaré hasta que Dios lo permita. Yo por ahora no me siento cansada, no me canso de bailar en la Vía 40 y de los recorridos, porque uno se adapta al movimiento y esto es una maravilla para mí”, afirmó Rosalba en diálogo con El HERALDO.

Y es esa misma maravilla que los llena de inspiración para resaltar cada año con un vestuario inédito y que pueda atrapar la atención del público durante los desfiles. “Para los vestuarios se han tenido en cuenta distintas temáticas y las preferencias de nuestros integrantes, en una época la inspiración fueron los cuentos de fantasía, representando a Blanca Nieves, Caperucita Roja. Otra inspiración ha sido el rescate de los ritmos folclóricos típicos de las distintas regiones del país como La Guajira, región andina y en los últimos años nos han inspirado las diversas culturas del mundo, como Japón, Egipto y Venecia, que es nuestro disfraz de este año, Arlequines venecianos”, resaltó la directora del programa.