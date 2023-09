“La Monja II será un paseo de terror al infierno”: Michael Chaves

El final de la primera película de La Monja dejó en claro que el mal regresaría. Por eso, en esta secuela la historia continuará esos hechos que fueron un abrebocas de Valak.

“Irene ha sido llamada de vuelta ya que le han encomendado una misión por el Vaticano, por el Cardenal Conroy de la primera película, que vuelve. Y existe la sospecha de que el demonio ha regresado, que hay una serie de asesinatos en toda Europa y son de origen sobrenatural. Están convencidos de que el demonio ha regresado. E Irene no lo cree, no quiere creerlo, y tampoco quiere verse envuelta en una situación similar. Ella está viviendo una vida muy humilde y anónima como monja en este convento en Italia. No desea ningún acto heroico”, explicó Chaves.

No obstante, Irene no estará sola, tendrá como compañera de batalla a la novicia Debra, interpretada por la actriz Storm Reid quien la ayudará en su viaje por derrotar a Valak.