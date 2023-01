Modelo envía mensaje a un profesor que la criticaba y ahora paga su Onlyfans

La joven, que tiene ingresos de alrededor de 300 mil euros al mes -de acuerdo con el diario británico ‘Daily Star’-, señaló que tiene miles de suscriptores, pero recientemente se percató que tiene uno que hace parte de su pasado.

Se trata de un profesor de la secundaria, quien en ese entonces la humillaba constantemente y hasta llegó a decirle que "no sería nadie en la vida"; ahora le paga por contenido exclusivo en dicha plataforma.

“Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien; me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años”, relató la joven.

Así mismo contó que “al principio, me sentí muy incómoda… Me pareció tan chocante porque en el colegio le recuerdo muy estricto y nunca tuve la impresión de que le gustara como alumna, y mucho menos así”.