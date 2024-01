La magia literaria del Hay Festival llegó a Barranquilla

En estos escritos, Meisel ofrece reflexiones amenas y veraces acerca de la identidad regional, la educación como motor de la movilidad social, las nociones del desarrollo en Colombia y sus visiones de la economía global.

Por su parte, Izara García, coordinadora internacional del Hay Festival manifestó la importancia de seguir consolidando la alianza con la Universidad del Norte para permitir la realización de estos espacios.

"Es una gran conversación pensada para todos los públicos, pero creo que el público universitario es muy importante porque es muy afín al proyecto de manera natural. Es un público inquisitivo, que está vinculado al conocimiento, que les interesan las ideas, que les interesa la literatura, que es también un poco el corazón del festival. Y además poder hacer las actividades en Uninorte nos permite llegar a un público que quizá no se desplace a Cartagena por las razones que sean. Además la universidad también abre el espacio a otras personas, no solo a la comunidad universitaria. Y son actividades también gratuitas, que me parece también que es un estímulo para que la gente pueda disfrutar de lo que estamos haciendo aquí".