La invitación de Diana Bravo para que las mujeres rompan el molde

“Este es un libro que no solo invita a las mujeres a que rompan el molde y encuentren su máximo potencial, sino que también pretende motivarlas a derrumbar los estereotipos sociales. El hombre no es el que se remanga la camisa para golpear es el que se la remanga para asumir responsabilidad dentro del hogar”.

Al pasar las páginas Diana se encarga de presentar una de sus mayores reflexiones, la educación. Sostiene que para ella este no es un tema concerniente a los títulos formales, sino que esta se encuentra relacionada con el ser.

“Las preocupaciones que plasmo en mi libro a modo de reflexión son sobre la educación, en mi vida me he encontrado con personas que tienen títulos doctorales, pero son despectivos y ni siquiera saludan; como también he conocido campesinos que gozan de una educación y amabilidad que es tan rica”.

Diana también lucha a favor de la autenticidad y entiende el temor que representa mostrarse tal cual se es.

Finalmente, el texto de Bravo es un llamado a la unidad familiar, en el que se necesita dar a cada uno su espacio y otorgar su lugar sin desconocer el papel que cumple a cabalidad de acuerdo al género al cual pertenece, pero teniendo la firme convicción de que las tareas se deben compartir.