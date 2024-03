Leah Smith, influencer británica, murió por un extraño cáncer de huesos

A pesar de someterse a un exhaustivo tratamiento para combatir la enfermedad, los médicos que atendían su caso le manifestaron que debían suspenderlo, pues este no estaba funcionando en su cuerpo. En su momento, la joven expresó que tenía “mucho miedo”.

“Todos los analgésicos no funcionan, así que lo único que quieren es llevarme a un estado lo más cómodo posible. No sé qué significa esto para mí, si es el final del viaje. Pero toda mi familia se ha dado cuenta y voy a actuar como si fuera buena y genial porque, francamente, estoy muy asustada. No quiero morir todavía. Lo lamento”, afirmó en ese momento.