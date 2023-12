La Fotomaratón capturó el encanto del Centro de Barranquilla

Hasta los que no son barranquilleros se dejan conquistar de esta experiencia. Fue el caso de Amparo Amaya, una hija adoptiva de la ciudad que lleva 10 años participando del evento.

La fotógrafa vibra con este tipo de recorridos. Es consciente de que el Centro es un testimonio arquitectónico de la historia que palpita en cada calle adoquinada. Las edificaciones centenarias, con su arquitectura majestuosa, narran la crónica silenciosa de la evolución de la ciudad.

“Esto es muy importante para nosotros los fotógrafos. Y hay mucha gente que es aficionada y me gusta cómo se integran y más para conocer de nuestra historia”.

Cada instantánea era una ventana a la diversidad de la vida urbana, desde retratos conmovedores hasta paisajes que contaban historias silenciosas.

“A mí me gusta mucho lo que es el medio ambiente y la gente, los oficios. Porque ya, como tengo muchos años en esto, pues ya he tomado fotos arquitectónicamente, a las iglesias. Entonces ahora me enfoco más en las personas, en el ser humano. En el ser que vive, la gente que vive en la calle, el medio ambiente, las basuras”.