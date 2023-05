“La etnoeducación enriquece la herencia africana”

Entre sus trabajos de investigación se destacan: Inteligencias personales en jóvenes afrodescendientes, cuentos, mitos y leyendas de Palenque.

“Esta lengua palenquera nace en una población compuesta de orígenes diversos, es decir, de personas que trajeron en cantidades personas esclavizadas de distintos lugares de África, quienes en su mayoría no compartían ninguna lengua, pero tenían la necesidad de comunicarse y de resistir en un territorio que no era el propio, entonces se vieron forzados a valerse de una lengua que no era propia, es así que se da el fenómeno conocido como Pidgin, y la creación de nuestra lengua criolla palenquera, la cual tiene base léxica del español, con influencia del portugués , el italiano, y lenguas de la familia Bandú, originaria de Angola".