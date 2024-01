La dura enfermedad con la que lidia Margarita Rosa de Francisco

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, confesó que padece de escoliosis desde los 16 años. Asimismo, mencionó las duras épocas que vivió por la desviación de su columna vertebral, hasta someterse a una cirugía.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Entonces eso como que me hace sentir presa en mi propio cuerpo. Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”, comentó Margarita.

La cirugía le dejó una gran cicatriz que la hace sentir orgullosa.