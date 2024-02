‘La Cumbia del Momo’: la propuesta carnavalera de Juventino Ojito

En diálogo con EL HERALDO esta leyenda viviente de nuestra música caribeña, contó detalles de su propuesta, para la cual confiesa convocó a una verdadera especie de Fania costeña, integrada por artistas como: Juan Piña, Mayté Montero, Edwin Gómez ‘El Fantasma’, Lisandro Polo, Emanuel Ángulo (rey Momo del Carnaval de los Niños), Charlie Gómez, Kandy Maku, Pedro Tapias ‘El Dripe’, Diego y Charlie Morán, Alfredo Gutiérrez, entre otros músicos.

“‘La Cumbia del Momo’ fue un proyecto que se inició al inscribir mi candidatura de la mano del maestro Lisandro Polo, líder del Grupo Tambó. Me inscribí en nombre de Grupo Tambó, como digo yo, es mi partido político carnavalero. Y además de eso, me di cuenta que había 14 candidatos más que tenían toda la fuerza y todo el empeño para llegar a la dignificación de rey Momo, pero me tocó la oportunidad. Yo empecé a hacer la canción y la terminé a cuatro manos con mi esposa Verónica Vanegas, que además de eso también participa en la canción”, contó Ojito.

El rey Momo 2024 explicó que posteriormente al conocerse la noticia de que sería el monarca de las fiestas del 2024, todos sus colegas empezaron a llamarlo para brindarle su apoyo y de paso fueron aceptando la invitación para grabar el tema.

“Pude contar con todas estas estrellas a las cuales prácticamente no tuvimos que invitar, sino que todas querían sumarse a nuestra propuesta”.

El tema también sonará mañana a lo largo y ancho de la calle 17 donde Juventino Ojito comandará el goce en el tradicional desfile que se realiza en la localidad suroriente.

“Es una propuesta cargada de mucha tradición y sabor para poner a gozar a los verdaderos carnavaleros, así que no veo la hora de cantársela a mi pueblo”.