“El final de temporada tendrá misterios por develar”: Chiké Okonkwo

El actor finalizó diciendo: “Al principio de esta tercera temporada, él tiene un nuevo reto que es cómo tener que lidiar con estar en este nuevo, este nuevo lugar, este lugar separado del grupo y cómo lidia con eso. Así que era, era una aventura y yo, y me encanta ese aspecto de la serie, me encanta ese aspecto de la serie como espectador, pero también me encantó hacerlo como actor, era sólo constantemente sólo una aventura profunda y me encanta eso”.