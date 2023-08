La banda de Barranquilla brillará por tercera vez en su historia en el CNB

En su intervención, la joven de 21 años, comentó que “quiero compartirles un gran mensaje que he tenido este año. Y es que después de un no, viene un quizás. Pero que el único no que puedes aceptar en tu vida es el de no rendirte. Y con eso los invito a todos los que están viendo y los presentes a que luchen por sus sueños y que sus vidas los construyan con disciplina, pasión y determinación”.

Sharon Gamarra ha venido trabajando desde hace unos 2 años para poder representar a Barranquilla en el Concurso Nacional de Belleza.

“Fue un proceso bastante complejo de muchísima disciplina, constancia, pasión y de la mano de mi preparador Josef Morales, él tocó puertas con el concurso nacional de belleza porque siempre decíamos y queríamos poder tener una reina en Barranquilla porque Barranquilla es una ciudad maravillosa, los barranquilleros nos caracterizamos por ser personas solidarias, personas trabajadoras, personas determinadas”.