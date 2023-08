Cada receta es un capítulo en la historia de la cultura, que lleva consigo migración, intercambio y evolución. Tita es consciente de la gran influencia que tiene la comida Caribe de otros países del mundo y sobretodo en Barranquilla, por lo que las habichuelas, los patacones, el pollo guisado y el sancocho también le recuerdan a La Arenosa.

“La cocina de Barranquilla es espectacular y maravillosa. A mí me encanta también esa arepa de huevo, la utilización del coco en las elaboraciones y el sancocho”.

En cada plato y cada bocado, se revela una historia más amplia de una nación y su gente. La cultura y la gastronomía se convierten en una danza constante de influencia mutua y así ve Tita a Barranquilla.

“La gente de Barranquilla es tan feliz. Me encanta como bailan, cómo se divierten y pienso que toda esa alegría la impregnan también en sus sabores y en su propuesta gastronómica. La alegría de los barranquilleros se refleja en su cocina. La primera visita que hice a la ciudad (2013), yo me acuerdo que lloré cuando me fui porque fueron tan hospitalarios y tan hermosos conmigo que me sentí muy feliz”.

Ahora, Tita espera volver a robarse corazones en la feria gastronómica más importante del Caribe que tendrá lugar del 24 al 27 de agosto en Puerta de Oro. “Estos eventos maravillosos te dan la oportunidad de darle visibilidad a la cocina de tu país”.